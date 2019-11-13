Müge Anlı canlı yayınındaki Kemal Büyükdeniz'in ölümü hakkında şoke eden iddialar ortaya atıldı! Hafta içi her gün Atv ekranlarında faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştıran Müge Anlı, canlı yayında şoke eden gerçekleri paylaştı. 48 yaşındaki Kemal Büyükdeniz, Mersin Anamur'da 75 gün önce yani 15 Ağustos Perşembe günü silahla vurularak öldürüldü. Kemal Büyükdeniz'in cesedi, evine 20 dakika uzaklığındaki, Armutkırı Mevkinde akşam 6 sıralarında bir çoban tarafından bulundu. Büyükdeniz'in cansız bedenini bulan kişi, o alanda beyaz renkli şüpheli bir araç gördüğünü söyledi. 12 Kasım Müge Anlı canlı yayınına çıkan Büyükdeniz'in oğlu hakkında çarpıcı bir detay ortaya çıktı! İşte 13 Kasım Müge Anlı'da son dakika gelişmeleri!
Müge Anlı canlı yayınında şok gelişme: Katili söylersem ortalık karışır!13.11.2019 14:06
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