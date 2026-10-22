Arnavutköy'de servis minibüsü kamyona çarptı: 9 yaralı o anlar kamerada
İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde dörtlü ikaz lambaları açık şekilde caddede ilerleyen servis minibüsünün, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki hafriyat kamyonuna arkadan çarptığı feci kazada 9 kişi yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüs içerisinde sıkışan yolcuların aracın bagaj kısmından dışarı çıktığı anlar ve feci kaza çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam