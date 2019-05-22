Müge Anlı canlı yayınında Ecrin bebek olayı çözülüyor mu? Son dakika gelişmeleriyle 22 Mayıs Müge Anlı son bölüm izle 22.05.2019 16:55

Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde, Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki evinin önünde oynarken kaybolan 1.5 yaşındaki Ecrin Kurnaz ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşandı. Atv ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında, Ecrin Kurnaz'ın ailesiyle ilgili çarpıcı gerçekler! Hepsi ve daha fazlası için, 22 Mayıs Atv Müge Anlı son bölüm izleyebilirsiniz!