Müge Anlı canlı yayında son dakika gelişmeleri! Müge Anlı'daki Ecrin bebek bulundu mu? 20 Haziran Müge Anlı son bölüm izle 20.06.2019 14:42

Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmeleri! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında aranan Ecrin bebekle ilgili son durum nedir? Ecrin bebeğin katili kim? Dün yayınlanan programda aranan 3 kayıp kız çocuğundan haber var mı? Hepsi ve daha fazlası 21 Haziran Müge Anlı son bölümde!

Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmeleri! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında aranan Ecrin bebekle ilgili son durum nedir? Ecrin bebeğin katili kim? Dün yayınlanan programda aranan 3 kayıp kız çocuğundan haber var mı? Hepsi ve daha fazlası 21 Haziran Müge Anlı son bölümde!

Büyük korkuya neden olmuşlardı. 6, 12 ve 15 yaşlarındaki üç kız çocuğu bulundu... Mehmet Çelik 16 gün sonra bulundu ve annesini aradı. 23 yıllık hasret son buldu. Hasret Taş, ablası Kader'e kavuştu! Kader, annesi ve kardeşine kavuştu. Serpil Hanım'ın hiç görmediği ağabeyi Ali'nin vefat ettiği öğrenildi!