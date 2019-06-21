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Müge Anlı canlı yayında ekip arkadaşlarına tek tek teşekkür etti! 21 Haziran Müge Anlı sezon finalinde yaşananlar...

21.06.2019 11:28

Müge Anlı sezon finalinde ekip arkadaşlarına tek tek teşekkürlerini iletti. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan sabah kuşağının vazgeçilmezi Müge Anlı ile Tatlı Sert, bugün sezon finalini yaparak ekrana kısa bir ara verdi. Müge Anlı, yeni sezonda da uzman ekibiyle birlikte pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatacak, kayıpları bulacak, aileleri kavuşturacak ve yeniden milyonları ekran başına kilitleyecek. Peki, 21 Haziran Müge Anlı sezon finalinde neler yaşandı? İşte detaylar...


Müge Anlı sezon finalinde ekip arkadaşlarına tek tek teşekkürlerini iletti. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan sabah kuşağının vazgeçilmezi Müge Anlı ile Tatlı Sert, bugün sezon finalini yaparak ekrana kısa bir ara verdi. Müge Anlı, yeni sezonda da uzman ekibiyle birlikte pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatacak, kayıpları bulacak, aileleri kavuşturacak ve yeniden milyonları ekran başına kilitleyecek. Peki, 21 Haziran Müge Anlı sezon finalinde neler yaşandı? İşte detaylar...

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