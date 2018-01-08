MHP lideri Bahçeli: MHP, Cumhurbaşkanı adayı göstermeyecek
08 Ocak 2018, Pazartesi
MHP Genel Başkanı Bahçeli, 2019'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partisinin aday göstermeyeceğini açıkladı. Bahçeli, "MHP'nin Cumhurbaşkanı adayı yoktur, MHP Genel Başkanı aday olmayacaktır. MHP olursa ittifakla, olmazsa kendi partisi olarak milletvekilliği seçimine girer. Cumhurbaşkanı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı alır." dedi.
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