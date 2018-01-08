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lideri Bahçeli: MHP, Cumhurbaşkanı adayı göstermeyecek

08 Ocak 2018, Pazartesi
Genel Başkanı Bahçeli, 2019'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partisinin aday göstermeyeceğini açıkladı. Bahçeli, "'nin Cumhurbaşkanı adayı yoktur, MHP Genel Başkanı aday olmayacaktır. MHP olursa ittifakla, olmazsa kendi partisi olarak milletvekilliği seçimine girer. Cumhurbaşkanı seçiminde 'ı destekleme kararı alır." dedi.
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