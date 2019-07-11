Metin Hara sessizliğini bozdu! Metin Hara'dan Adriana Lima ve Emir Uysal açıklaması (Video) 11.07.2019 12:25

Adriana Lima, geçtiğimiz günlerde Türk iş adamı Emir Uyar ile Mikonos'ta el ele görüntülenmişti. Ortaya çıkan fotoğrafların ardından gözler 5 ay önce Adriana Lima ile ilişkisi biten Metin Hara'ya çevrildi. Metin Hara, Youtube kanalından yaptığı canllı yayında yeni bir aşka yelken açan top model Adriana Lima hakkında ilk kez konuştu. Peki, Metin Hara Adriana Lima'nın yeni aşkına ne tepki verdi? İşte o açıklama...