Adriana Lima, geçtiğimiz günlerde Türk iş adamı Emir Uyar ile Mikonos'ta el ele görüntülenmişti. Ortaya çıkan fotoğrafların ardından gözler 5 ay önce Adriana Lima ile ilişkisi biten Metin Hara'ya çevrildi. Metin Hara, Youtube kanalından yaptığı canllı yayında yeni bir aşka yelken açan top model Adriana Lima hakkında ilk kez konuştu. Peki, Metin Hara Adriana Lima'nın yeni aşkına ne tepki verdi? İşte o açıklama...
Youtube hesabından canlı yayın açan Metin Hara, Adriana Lima hakkında şunları söyledi: "Sürekli özel hayat hakkında soru geliyor ama ben özel hayat hakkında konuşmuyorum. Yine konuşulmasını doğru bulmuyorum ama biz 5 ay önce zaten yolları ayırdık. Ben Türkiye'ye gelmeye karar verdim çünkü annemin 12 cm tümörü var. Ameliyatında ve sonrasında yanında olmak ve onlarla zaman geçirmek çok önemliydi. O yüzden ne olursa olsun hayatımızdaki, birlikte olduğumuz, dostluk kurduğumuz her kişiye adil, hoşgörülü ve saygılı davranmanın taraftarıyım.'' ifadelerini kullandı.
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