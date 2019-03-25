Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahminleri gelmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumuna ilişkin son dakika tahminlerini internet sitesinden yayınladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Sabah ve gece saatlerinde tarımsal faaliyetin olduğu bölgelerimizden Marmara'nın güneydoğusunda hafif, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesinde orta kuvvette, yüksek rakımlı bölgelerde ise kuvvetli zirai don riski bulunmaktadır. Peki, haftanın ilk günü 'İstanbul'da hava nasıl olacak? Vatandaşların internet üzerinde arattığı 'bugün hava nasıl olacak?' sorusunun cevabı haberimizde. İşte 25 Mart 2019 Pazartesi gününe ilişkin hava raporu...
Meteoroloji'den son dakika zirai don uyarısı! 25 Mart İstanbul'da hava nasıl olacak?25.03.2019 07:32
- Meteoroloji'den son dakika zirai don uyarısı! 25 Mart İstanbul'da hava nasıl olacak?
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