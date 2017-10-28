Melike Hatun Camii ibadete açılıyor 27 Ekim 2017, Cuma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla dört yıl önce yapımına başlanan Ankara'daki Melike Hatun Camii bugün ibadete açılıyor. Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak. Erdoğan, camideki ilk cuma namazını da vatandaşlarla birlikte kılacak.