Melike Hatun Camii ibadete açılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla dört yıl önce yapımına başlanan Ankara'daki Melike Hatun Camii bugün ibadete açılıyor. Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak. Erdoğan, camideki ilk cuma namazını da vatandaşlarla birlikte kılacak.
Melike Hatun Camii ibadete açılıyor27 Ekim 2017, Cuma
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