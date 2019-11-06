Meksika'nın en çekici kadını İstanbul'da! İşte Yanet Garcia'dan çok konuşulan pozlar! 06.11.2019 17:43

Meksika'da sunuculuk, oyunculuk ve modellik yapan, uzun süredir dünyanın en çekici hava durumu spikerlerinden biri olarak gösterilen Yanet Garcia, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla adeta fenomene dönüştü. Meksikalı güzelin futbola olan ilgisi de biliniyor. 28 yaşındaki Yanet Garcia Meksika'nın en çekici kadını olarak gösteriliyor. Geçtiğimiz Temmuz ayında tatil için Türkiye'ye gelen Garcia, İstanbul ve Kapadokya'da çekildiği fotoğrafları Instagram hesabından paylaşmıştı. Garcia'nın Türkiye'ye aşık olduğu ve ilk fırsatta yeniden geleceği söyleniyor. İşte Yanet Garcia'dan çok konuşulan pozlar...

Meksika'nın en çekici spikeri ilan edilen Yanet Garcia, Instagram paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Spikerliğin yanı sıra modellik de yapan Garcia, geçtiğimiz yıl Douglas Martin adında bir espor oyuncusu tarafından çok ilginç bir gerekçeyle terk edildi. Martin'in, gerekçesi ise "Yok artık" dedirtecek cinsten.

Profesyonel bir espor oyuncusu olan Douglas Martin, daha fazla oyun oynayabilmek için Yanet Garcia'yı terk etti!

Garcia'nın sevgilisi ayrılık kararını da çok ilginç bir şekilde duyurdu. Martin, kişisel youtube hesabından oyunlara daha fazla konsantre olmak için Garcia'dan ayrıldığını aktardı.

Garcia, sevgilisinin kararı sonrası hayal kırıklığı yaşadığını ifade ederek, bu şekilde yollarının ayrılmasına çok şaşırdığını belirtti.

Meksika'da sunuculuk, oyunculuk ve modellik yapan, uzun süredir dünyanın en çekici hava durumu spikerlerinden biri olarak gösterilen Yanet Garcia, Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla adeta fenomene dönüştü.

Meksikalı güzelin futbola olan ilgisi de biliniyor. 28 yaşındaki Yanet Garcia Meksika'nın en çekici kadını olarak gösteriliyor.

Geçtiğimiz Temmuz ayında tatil için Türkiye'ye gelen Garcia, İstanbul ve Kapadokya'da çekildiği fotoğrafları Instagram hesabından paylaşmıştı.

Garcia'nın Türkiye'ye aşık olduğu ve ilk fırsatta yeniden geleceği söyleniyor. İşte Yanet Garcia'dan çok konuşulan pozlar...