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Mehmetçik ve ÖSO ezan okuyarak bayrağımızı dikti

05 Şubat 2018, Pazartesi
Mehmekçik ve ÖSO, terör inlerini birer birer yok ederek Afrin'e doğru ilerliyor. Sosyal medyada yer alan görüntülerde tankçı subayımız ve ÖSO mensubunun yoğun çatışmaların yaşandığı Afrin'de yer alan kritik Raco bölgesinin en yüksek bölgesine ezan okuyarak Türk bayrağı diktiği görülüyor.
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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Mahmut Mahmut

Allah razı olsun Mehmetçiklerimizden zaferlerle donatsın.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 05.02.2018 19:15
ERAY ERAY

Allah yardımcınız olsun.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 05.02.2018 13:30
sezgin zaza sezgin zaza

allah sizinle beraber olsun güç kuvvet versin

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 05.02.2018 12:22
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