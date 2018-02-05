Mehmetçik ve ÖSO ezan okuyarak bayrağımızı dikti

20 / 7 13 / 6 13 / 1 2 / -10 13 / 3 11 / 6 10 / 3 21 / 12 0 / -10 12 / 4 17 / 8 12 / 3 12 / 3 15 / 2 9 / -3 9 / 2 10 / 0 4 / -5 8 / 1 16 / 5 13 / 5 12 / 5 9 / 2 9 / 4 16 / 7 14 / 2 11 / 4 11 / 0 10 / -1 9 / 1 4 / -8 10 / 3 13 / 4 11 / 7 11 / 2 11 / 0 18 / 7 12 / 2 15 / 4 11 / 5 15 / 7 17 / 6 13 / 3 15 / 2 3 / -8 9 / 1 13 / 0 11 / 3 10 / 0 13 / 1 16 / 6 12 / 4 16 / 5 11 / 2 10 / 1 15 / 5 12 / 6 18 / 10 15 / 6 8 / 0 14 / 3 14 / 2 11 / 7 20 / 6 12 / 7 12 / 5 10 / 6 14 / 4 11 / 5 11 / 0 16 / 7 12 / 5 11 / 4 14 / 6 11 / 7 10 / 2 12 / 3 7 / -1 13 / 6 10 / 0 11 / 5 Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak Mehmekçik ve ÖSO, terör inlerini birer birer yok ederek Afrin'e doğru ilerliyor. Sosyal medyada yer alan görüntülerde tankçı subayımız ve ÖSO mensubunun yoğun çatışmaların yaşandığı Afrin'de yer alan kritik Raco bölgesinin en yüksek bölgesine ezan okuyarak Türk bayrağı diktiği görülüyor.
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Allah razı olsun Mehmetçiklerimizden zaferlerle donatsın.
Allah yardımcınız olsun.
allah sizinle beraber olsun güç kuvvet versin
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