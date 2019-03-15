Mansur Yavaş'ın skandallarına bir halka daha! Sahte senetten sonra şimdi de vergi kaçakçılığı

Başkent'te sahte senet krizi büyüyor. Sahte senetten tazminat cezası alan CHP, İyi Parti ve HDP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, şimdi de 'Mal varlığı bildiriminde usülsüzlük' ve 'Vergi kaçırmak için kazancını gizlemek' suçlamalarıyla gündeme geldi.
Başkent'te sahte senet krizi büyüyor. Başrolünde Mansur Yavaş'ın olduğu sahte senet ve vergi skandalı Ankara'nın bir numaralı gündemi. Mansur Yavaş sorulan sorulara cevap vermek bir yana kurduğu her cümle ile gündem değiştirmeye çalışıyor. Mansur Yavaş'ın bu skandalı karşısında ise ne Bay Kemal'den ne de Meral Akşener'den ses çıkmıyor.
SKANDALLAR HALKASINA BİR ZİNCİR DAHA
Skandallar zincirinin bir başka halkası ise CHP, İyi Parti ve HDP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın aldığı parayla aynı yıl vergi dairesine beyan ettiği geliri... Bir yanda kazanılmış 3 milyon lira var bir yanda da vergi dairesine beyan edilen 3 bin 176 lira... Fark ise bin katı. Bunun adı ise vergi kaçakçılığı. Mansur Yavaş, şimdi de 'Mal varlığı bildiriminde usülsüzlük' ve 'Vergi kaçırmak için kazancını gizlemek' suçlamalarıyla gündeme geldi.
ORTALIK KARIŞTI
Zillet İttifakı'nın adayı Mansur Yavaş sahte senedi açıklayamadı. TAKVİM, bu skandalı Kemal Bey'in bildiğini ortaya çıkardı. CHP'nin Ankara Adayı Yavaş'ın sahte senetle icra takibi yaptığı ortaya çıktı. Ortalık karıştı. Destekçileri bile sorulara cevap aradı: Madem o adam kriminal, neden iş ortaklığı yaptın!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.