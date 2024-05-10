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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2024, 13:45 Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2024, 13:45

Ankara Keçiören kaza haberi: Belediye kamyonu apartman bahçesine devrildi!

Ankara'nın Keçiören ilçesinde freni arızalanan yapı malzemesi yüklü belediye kamyonu apartman bahçesine devrildi. Araç sürücüsünün yaralandığı kazada can kaybı yaşanmadı.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde yer alan Şemdinli Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücü M.E., idaresindeki 06 BE 089 plakalı belediye kamyonunun fren sisteminin arızalandığını fark etti. Yavaşlatmak için yan yoldaki rampayı kullanan M.E., yapı malzemesi yüklü kamyonunu yol kenarındaki apartman bahçesine devirdi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye sevk edildi ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza esnasında bina bahçesinde kimsenin olmaması ise muhtemelen bir facianın önüne geçti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

"Yan taraftaki yolu kaçış rampası olarak kullanmış"
Kazayla ilgili konuşan İdari İşler Şefi Özcan Dağdeviren: "Sürücümüzün aracı yüklü haldeyken kaza yapmış. Aracın frenleri arızalanmış. Yan taraftaki yolu kaçış rampası olarak kullanmış. Boş alanı görünce de kamyonu buraya deviriyor. Araçta yapı malzemeleri vardı. Şoförümüzün durumu iyi, kendisi hastanede. Herhangi bir ölüm ya da yaralanma durumu yok" dedi.

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