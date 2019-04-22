Mahkemenin Ahmet Kural kararının ardından Sıla'dan Adliye çıkışı açıklama 22.04.2019 10:54

Oyuncu Ahmet Kural 3 ayrı suçtan 16 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Karara ilişkin mahkeme çıkışı açıklamalarda bulunan şarkıcı Sıla şunları söyledi: "Mutluyum, Türk adaletine teşekkür ediyorum. Benim gibi bu pozisyonu düşmüş kadınlar için çok güven verici. Çok zor ve dramvatik bir dönemdi. Türlü iftiralara uğradım, ne kadar güçlü dursanız da sağlam kalmak kolay bir şey değil. Adalet beni yüreklendirdi."