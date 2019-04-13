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Londra'da Büyükelçilik aracına saldırı

13.04.2019 18:16

İngiltere'nin başkenti Londra'da Ukrayna Büyükelçisi'nin park halindeki aracına bir başka araçla saldırı düzenlendi. Saldırının ardından Ukrayna'nın Londra Büyükelçilik binası kapatıldı.



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