Londra'da Büyükelçilik aracına saldırı

İngiltere'nin başkenti Londra'da Ukrayna Büyükelçisi'nin park halindeki aracına bir başka araçla saldırı düzenlendi. Saldırının ardından Ukrayna'nın Londra Büyükelçilik binası kapatıldı.
Londra'da Büyükelçilik aracına saldırı13.04.2019 18:16
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