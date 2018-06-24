Küfürbaz Muharrem İnce'nin küfürbaz seçmeni 23 Haziran 2018, Cumartesi

Sosyal medyada gururla paylaştıkları videoda kadeh kaldırıp küfürlü tezahüratlarla yırtınıyorlar. Masalardaki kadınların küfürlere mest içinde eşlik etmeleri de gözlerden kaçmıyor.

Ülkenin Cumhurbaşkanı'na sokak ortasında bu kadar aleni ve galiz bir şekilde edilen küfürler CHP'li zihniyetinin nasıl olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Muharrem İnce'nin İzmir'de düzenlediği miting sonrası soluğu içki masalarında alan CHP'li seçmenler, alkışlar eşliğinde kadın erkek ayırt etmeksizin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küfür ettiler. Küfürbaz Cumhurbaşkanı adayının küfürbaz seçmenleri seçim öncesi gerçek yüzlerini gösterdi.