Yalova’da bir tersanede kimyasal maddeden zehirlenen 4 işçinin kaldırıldığı hastanede acil servis ünitesinin tedbir amaçlı kapatılan giriş ve çıkışları tekrar açıldı.
Kocaeli'de devlet hastanesinin acil servis ünitesinde kimyasal madde paniği (Video)15.09.2019 01:51
- Ankara'da 'Drift' kovalamacası: 2 ölü, 1 yaralı (Video)
- Kocaeli'de devlet hastanesinin acil servis ünitesinde kimyasal madde paniği (Video)
- Zonguldak'ta kavga! Şok cihazı, demir, sopa...
- Sümeyye Boyacı Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda dünya ikincisi oldu
- Antalya'da deniz paraşütünün halatı koptu; 2 turist 20 metreden düştü
- İstanbul Esenyurt'ta korkutan yangın!
- HDP'li Leyla Güven hakkında soruşturma başlatıldı!
- Antalya'da annesiyle tartışan babasını bıçaklayıp öldürdü (Video)
- Zonguldak Ereğli'de evli kadınlara fuhuş operasyonu (Video)
- Elazığda futbol topuyla akrobatik hareketler yapan genç büyük beğeni topladı (Video)
- TOKİ'den 345 TL taksitle ev imkanı! Son günler... TOKİ dar gelirli başvuru şartları neler? (VİDEO)
- Rus savaş uçağı SU-35 İstanbul semalarında! Amerikan F-35 mi Rus SU-57 mi daha güçlü? (Video)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.