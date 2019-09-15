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Kocaeli'de devlet hastanesinin acil servis ünitesinde kimyasal madde paniği (Video)

15.09.2019 01:51

Yalova’da bir tersanede kimyasal maddeden zehirlenen 4 işçinin kaldırıldığı hastanede acil servis ünitesinin tedbir amaçlı kapatılan giriş ve çıkışları tekrar açıldı.


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