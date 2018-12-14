Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi'nde devam eden bütçe görüşmelerine bir vekilin diğerine 'öpücük' göndermesi damga vurdu.Bütçe görüşmeleri sırasında iktidardaki Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin İskele Milletvekili Biray Hamzaoğulları, konuşma yapmak için kürsüye çıkmakta olan ana muhalefet Ulusal Birlik Partisi'nin Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy'a, oturduğu yerden öpücük gönderdi. Bunun üzerine kürsüye çıkan Taçoy, gülmeye başladı. Hamzaoğulları gönderdiği öpücüğün sevgi öpücüğü olduğunu söyledi. Oturumu yöneten Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre de, Meclis genel kurulunda öpücük gönderme adeti yok. Böyle bir tahammül de yok. Ama öpücüğü veren ve alan kabul ediyorsa bir şey söylemeyeceğim açıklaması yaptı.
KKTC meclisinde kürsüye çıkan vekile, diğer vekil 'öpücük' gönderdi14 Aralık 2018, Cuma
- İşte saniye saniye tren kazası görüntüleri
- Başkan Erdoğan: "Kendi göbeğimizi kendimiz kestik"
- Başkan Erdoğan: "Bunlar dünyayı enayi zannediyor"
- Başkan Erdoğan'dan İslam dünyasına net mesaj!
- Başkan Erdoğan: "Alçakça bir operasyonla şehit edildi"
- Başkan Erdoğan: "Katliamdır, vahşettir, zulümdür"
- Başkan Erdoğan: "Bu dava hepimizin ortak davası"
- Kudüs klibi izleyenlerin yüreklerini yaktı
- KKTC meclisinde kürsüye çıkan vekile, diğer vekil 'öpücük' gönderdi
- Vahşet haberi bu kez Antalya'dan geldi
- Tarkan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı gizemli video!
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan'dan tren kazasıyla ilgili önemli açıklama
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.