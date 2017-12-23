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Kızıltaş: Cuntayla hareket eden medya da vardı

21 Aralık 2017, Perşembe
28 Şubat dönemine ilişkin davada görüşünü açıklayan savcı, dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı ile dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir'in de arasında bulunduğu 60 kişinin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Takvim gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş davası A Haber'e değerlendirdi.
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