Kızılırmak'ta can pazarı

Samsun Bafra'da bulunan Çetinkaya Köprüsü'nden Kızılırmak Nehri'ne atlayan iki genç dakikalarca kurtarılmayı bekledi. Akıntıya dayanamayan gençler çığlıklar eşliğinde gözden kayboldu.
Kızılırmak'ta can pazarı16 Mart 2018, Cuma
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Kurtarma ekiplerini kutlarım, bravo ne işe yararsınız acaba ?
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