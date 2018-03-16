Yol Durumu

Kızılırmak'ta can pazarı

16 Mart 2018, Cuma

Samsun Bafra'da bulunan Çetinkaya Köprüsü'nden Kızılırmak Nehri'ne atlayan iki genç dakikalarca kurtarılmayı bekledi. Akıntıya dayanamayan gençler çığlıklar eşliğinde gözden kayboldu.

YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Ahmet Ahmet

Kurtarma ekiplerini kutlarım, bravo ne işe yararsınız acaba ?

Aynı Görüşte misiniz?
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cevapla 16.03.2018 08:40
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