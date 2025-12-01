Kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu Çayırova geçişi Şekerpınar Kavşağı mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne ilerleyen 35 AIM 463 plakalı konteyner yüklü TIR'ın sürücüsü Yahya Aydın (23), direksiyon hâkimiyetini yitirerek bariyerlere ve aydınlatma direğine çarptı. Çarpma anında Aydın, şoför kabininden düşüp aracın altında kaldı.

Aydın hastanede kurtarılamadı

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan Aydın, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Doktorların tüm müdahalesine rağmen genç sürücü hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor

TIR'ın çekici yardımıyla yoldan kaldırıldığı belirtildi. Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.