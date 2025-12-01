Ankara'da pitbull dehşeti: Köpeğin sahibi tutuklandı!

Giriş Tarihi: 01 Aralık 2025 16:38 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2025 16:39

Ankara Etimesgut’ta 5 ve 1,5 yaşındaki iki kardeşe saldıran pitbullun sahibi F.T.Ö.E., gözaltının ardından tutuklandı.

Bakan Yerlikaya: Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, anneleriyle birlikte evlerine dönen 5 yaşındaki Doğa ve 1,5 yaşındaki Efe yavrularımıza komşularına ait pitbull cinsi köpek saldırmıştı. Köpeğin sahibi F.T.Ö.E. isimli şahıs, gözaltına alınmasının ardından mahkemece tutuklandı. Ayrıca köpek karantinaya alınmak üzere Etimesgut Belediyesine teslim edilmiştir. Yaralanan Doğa ve Efe yavrularımıza acil şifalar diliyorum.