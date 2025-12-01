PODCAST CANLI YAYIN
Osmaniye'de şans anı: Husumetlileri yolunu kesti! Tetiğe bastılar ama kader tuttu

Osmaniye’de husumetlilerinin kurduğu pusudan silahın tutukluk yapmasıyla kurtulan kişi, trafikte sıkıştırılarak kaza ettirildi; polis 121 saatlik kamera incelemesiyle 3 şüpheliyi yakaladı.

Pusu kurup trafikte kıstırdılar
Olay 25 Kasım'da Alparslan Türkeş, Atatürk ve Akyar caddelerinde meydana geldi. Husumetlileri tarafından takip edilen mağdurun aracının geçiş güzergâhına pusu kuruldu. Şüphelilerin trafikte aracı sıkıştırdığı, içlerinden birinin tüfekle ateş etmeye çalıştığı ancak silahın tutukluk yaptığı belirlendi.

Takip sürünce kaza oldu
Silahlı saldırı girişiminden kurtulan mağdur, trafikte yeniden takip edildi. Şüphelilerin sıkıştırması sonucu mağdurun araç kontrolünü kaybederek kaza yaptığı tespit edildi.

121 saatlik görüntü incelendi
Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın aydınlatılması için 26 farklı güvenlik kamerasından elde edilen 121 saatlik görüntüyü inceledi. Çalışma sonucunda saldırı girişiminin failleri H.A.G., P.G. ve E.U. olarak belirlendi.

3 saldırgan tutuklandı
Şüpheliler suç aletiyle birlikte yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

