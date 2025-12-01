Osmaniye'de şans anı: Husumetlileri yolunu kesti! Tetiğe bastılar ama kader tuttu

Pusu kurup trafikte kıstırdılar

Olay 25 Kasım'da Alparslan Türkeş, Atatürk ve Akyar caddelerinde meydana geldi. Husumetlileri tarafından takip edilen mağdurun aracının geçiş güzergâhına pusu kuruldu. Şüphelilerin trafikte aracı sıkıştırdığı, içlerinden birinin tüfekle ateş etmeye çalıştığı ancak silahın tutukluk yaptığı belirlendi.

Takip sürünce kaza oldu

Silahlı saldırı girişiminden kurtulan mağdur, trafikte yeniden takip edildi. Şüphelilerin sıkıştırması sonucu mağdurun araç kontrolünü kaybederek kaza yaptığı tespit edildi.

121 saatlik görüntü incelendi

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın aydınlatılması için 26 farklı güvenlik kamerasından elde edilen 121 saatlik görüntüyü inceledi. Çalışma sonucunda saldırı girişiminin failleri H.A.G., P.G. ve E.U. olarak belirlendi.

3 saldırgan tutuklandı

Şüpheliler suç aletiyle birlikte yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.