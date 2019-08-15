Kırıkkale'de trafik polisleri, yolcu otobüslerinde trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla zorunlu hale getirilen dijital takograf için denetim gerçekleştirdi.
Kırıkkale polisinden otobüslerde 'takograf' denetimi15.08.2019 21:54
- Kırıkkale polisinden otobüslerde 'takograf' denetimi
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