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Kilis ve Hatay'a roket atıldı

02 Şubat 2018, Cuma
Afrin'deki terör örgütü mevzilerinden Kilis ve Hatay'a roket atıldı, 1 kişi yaralandı. Roketlerin atıldığı bölgeye misliyle karşılık veriliyor.
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