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Kılıçdaroğlu'nu üzecek haber!

18 Mart 2018, Pazar

"PYD terör örgütü değildir, TSK Afrin'e girmesin" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap var. Mehmetçik Afrin'de destan yazdı, terörün kökünü kazıdı.
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