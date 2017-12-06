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Kılıçdaroğlu'ndan A Haber'e ölüm tehdidi!

05 Aralık 2017, Salı
Asılsız iddialar ve sahte belgelerle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarını hedef alan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şimdi de yerli ve milli medyaya tehdit ve hakaretler savurdu. İşte Kılıçdaroğlu'nun A Haber'i hedef alan o skandal sözleri...
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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cemalettin cemalettin

kılıçtaroglu o bahsettigin yaglı ilmigi senin ve senin terörist seven milletvekillerinin boynuna takmak lazım

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evet0
hayır0
cevapla 05.12.2017 23:28
nabi nabi

aşağılık milletvekillerini pkk bayrağında saygı duruşu bulunuyordu fırıldakıoğlu.. bu ne içiyorsa bende içmek istiyorum.. kafa kıyak

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evet2
hayır0
cevapla 05.12.2017 18:03
Vatan Vatan

Bu millet senin ne oldugunu biliyor kemal

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evet3
hayır0
cevapla 05.12.2017 16:08
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