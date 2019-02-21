Kılıçdaroğlu "Çöpten ekmek topluyor" demişti gerçek ortaya çıktı 21.02.2019 22:30

Bay Kemal’in yalan ve iftira siyaseti sınır tanımıyor. Geçtiğimiz günlerde grup toplantısında çöp konteynerinden bir şeyler toplayan vatandaşın fotoğrafını göstererek “Çöpten ekmek topluyor” demişti ancak gerçek çok geçmeden ortaya çıktı.





Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'ın posteri önünde çöpten bir şeyler toplayan kadının fotoğrafını göstererek "Çöpten ekmek topluyor" iftirasını atmış bununla da kalmayan Bay kemal "Bu kadının tanzime gidecek parası bile yok" diyerek skandal ifadelerini bir yenisini daha ekledi.



"HAYVANLARA VERİYORUM"

Kılıçdaroğlu'nun iftira siyasetine alet olan vatandaş çok geçmeden gerçekleri ortaya çıkardı. Aysun Demir çöpten topladığının ekmek olmadığını market ve dönercilerin artıklarını toplayarak hayvanlara verdiğini açıkladı ve bunu yapmaya devam edeceğini söyledi. Aysun Demir maddi durumunun çok iyi olduğunu 4 katlı evi ve aylığının olduğunu belirtti.



