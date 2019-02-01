Kemal Kılıçdaroğlu yine kendisi ile çelişti! Partide koltuk kapma savaşının olduğunu itiraf etti 01 Şubat 2019, Cuma

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı canlı yayında İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile yolların ayrılacağının sinyalini verdi. Partide koltuk kapma savaşının olduğunu itiraf eden Kılıçdaroğlu'nun gündeminde, İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu ve İzmir Adayı Tunç Soyer'in babası da vardı. İşte Kılıçdaroğlu yaptığı o açıklamalar.

