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Jennifer Garner dünyanın en güzel kadını seçildi! İlk tepkisi: ''Bu çok saçma'' oldu

25.04.2019 17:34

Her yıl, dünyanın en güzel kadınını seçen People dergisi, 2019'un En Güzel Kadını unvanını Jennifer Garner'a verdi. 47 yaşındaki oyuncu, haberi katıldığı bir TV programında duyurdu. Garner, "Sizin de beklediğiniz gibi ben de Kaia Gerber'i bekliyordum ama ben seçildim. Bu çok saçma" yorumunda bulundu.


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