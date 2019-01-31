İttifakı CHP sakladı! PKK’nın sesi HDP, 'Zillet İttifakı'na olan desteğini itiraf etti! 31 Ocak 2019, Perşembe

CHP-HDP işbirliği son açıklamalarla su yüzüne çıktı. HDP Eş Başkanı Sezai Temelli'nin, "O gün AK Parti - MHP ittifakı ile hesaplaşma günü olacaktır" sözlerinden sonra HDP Sözcüsü Saruhan Oluç işbirliğini itiraf etti. İşte Oluç’un o açıklaması…