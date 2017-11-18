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İşte Kılıçdaroğlu Genel Müdürlüğünde SSK hastaneleri!

18 Kasım 2017, Cumartesi
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun SGK’ya yönelik sözlerini 15 yılda yapılanlar yalanladı. İşte o yıllara ait görüntüler
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