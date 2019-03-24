İşte Ekrem İmamoğlu'nun PKK'lı adayları

31 Mart Yerel Seçimlerini kazanabilmek için teröristlerle iş birliği içerisine giren Zillet İttifakı, bu doğrultuda birçok bölgede listesine terör örgütü ile bağlantılı isimleri de dahil etti. İşte İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu aday gösteren Zillet İttifakı'nın ilçe ilçe terör örgütüyle bağlantılı adayları ve sicilleri...
İşte Ekrem İmamoğlu'nun PKK'lı adayları24.03.2019 15:30
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