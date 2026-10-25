İzmir Kültür Yolu Festivali'nin 24. durağı oldu: 24 Ekim-1 Kasım tarihlerinde şehir sanata doyacak

Başkan Erdoğan Topkapı Sarayı açılışında konuştu: "Kendi sarayı yapacak diyenler cevabını aldı"

AK Parti'den İstanbul'da üç ilçede vatandaş buluşması: Selden etkilenen bölgeye ziyaret