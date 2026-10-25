Şişli'de balkondan yan binanın çatısına geçmek isteyen turist kadın boşluğa düşerek öldü
İstanbul Şişli'de turist vizesiyle eylül ayında Türkiye'ye geldiği öğrenilen Kazakistan uyruklu 26 yaşındaki Aisulu Bekmakhanova, kaldığı binanın altıncı kat balkonundan yan binanın çatısına geçmek istedi. Boşluktaki tenteye basan genç kadın eksi ikinci kat seviyesine düştü. İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken polisin başlattığı soruşturma sürüyor.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel