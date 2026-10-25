UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri
Şişli'de balkondan yan binanın çatısına geçmek isteyen turist kadın boşluğa düşerek öldü

Şişli'de balkondan yan binanın çatısına geçmek isteyen turist kadın boşluğa düşerek öldü

Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

İstanbul Şişli'de turist vizesiyle eylül ayında Türkiye'ye geldiği öğrenilen Kazakistan uyruklu 26 yaşındaki Aisulu Bekmakhanova, kaldığı binanın altıncı kat balkonundan yan binanın çatısına geçmek istedi. Boşluktaki tenteye basan genç kadın eksi ikinci kat seviyesine düştü. İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken polisin başlattığı soruşturma sürüyor.

Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

Bunlar da Var

Mardin Nusaybin'de feci kaza: Su kanalına uçan araçta aynı aileden 6 kişi öldü
Mardin Nusaybin'de feci kaza: Su kanalına uçan araçta aynı aileden 6 kişi öldü
Hadise'den çok konuşulacak annelik itirafı: "6 çocuk isterdim" sözünü yineledi
Hadise'den çok konuşulacak annelik itirafı: "6 çocuk isterdim" sözünü yineledi
Başkan Erdoğan Topkapı Sarayı açılışında konuştu: "Kendi sarayı yapacak diyenler cevabını aldı"
Başkan Erdoğan Topkapı Sarayı açılışında konuştu: "Kendi sarayı yapacak diyenler cevabını aldı"
Malatya’da dini nikahlı eşini ve annesini bıçaklayan saldırganın kamera görüntüleri ortaya çıktı
Malatya’da dini nikahlı eşini ve annesini bıçaklayan saldırganın kamera görüntüleri ortaya çıktı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle
AHaber Canlı Yayın İzle
ASpor Canlı Yayın İzle
APara Canlı Yayın İzle
A2Tv Canlı Yayın İzle
ANews Canlı Yayın İzle
VavTv Canlı Yayın İzle
MinikaGo Canlı Yayın İzle
Minika Çocuk Canlı Yayın İzle