İstanbul’u "Paris yapacağım" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun görmezden geldiği görüntüler! 27.02.2019 20:19

İstanbul’u “Paris yapacağım” diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yönettiği partinin elinde olan Şişli ve Avcılar belediyelerinde durum içler acısı... Şişli ve Avcılar'da sokaklar çöp yığınlarından geçilmiyor. Daha İstanbul’un semtlerinde vatandaşının hizmetine yetişemeyen CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yönetimine talip olması ise gülünç bir durum... İşte CHP'li belediyelerin İstanbul'da yönettiği ilçelerin içler acısı durumu...