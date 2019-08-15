Haberler Web TV İstanbul'da 'ölüm fıskiyeleri': Motosikletler risk altında

İstanbul'da 'ölüm fıskiyeleri': Motosikletler risk altında

15.08.2019 19:45

İstanbul'da yol kenarında fıskiyelerden yola akan su sürücüler için ölüm tuzağına dönüşüyor. Sancaktepe'de dün bir polis memuru yola akan suyun kayganlaştırdığı yolda kaza yaparak hayatını kaybetti. Uzmanlar, bu durumun özellikle motosiklet sürücüleri için büyük tehlike oluşturduğunu kaydediyor.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları