İstanbul'da 'ölüm fıskiyeleri': Motosikletler risk altında 15.08.2019 19:45

İstanbul'da yol kenarında fıskiyelerden yola akan su sürücüler için ölüm tuzağına dönüşüyor. Sancaktepe'de dün bir polis memuru yola akan suyun kayganlaştırdığı yolda kaza yaparak hayatını kaybetti. Uzmanlar, bu durumun özellikle motosiklet sürücüleri için büyük tehlike oluşturduğunu kaydediyor.