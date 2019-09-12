Haberler Web TV İstanbul'da öğrenci servisi takla attı! Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da öğrenci servisi takla attı! Çok sayıda yaralı var

12.09.2019 09:08

Son dakika haberi... Beylikdüzü'nde kazaya karışan okul servis aracı takla attı. Çok sayıda öğrenci yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.


Son dakika... Beylikdüzü'nde kaza yapan servisin devrilmesi sonucu öğrenciler yaralandı.
Kaza saat 08.15 sıralarında Beylikdüzü'nde meydana geldi. Bir otomobille çarpışan okul servisi devrildi. Öğrenciler kaza sonucu yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevkedildi. Yaralı öğrenciler ambulansla hastaneye kaldırıldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları