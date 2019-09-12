İstanbul'da öğrenci servisi takla attı! Çok sayıda yaralı var 12.09.2019 09:08

Son dakika haberi... Beylikdüzü'nde kazaya karışan okul servis aracı takla attı. Çok sayıda öğrenci yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Son dakika... Beylikdüzü'nde kaza yapan servisin devrilmesi sonucu öğrenciler yaralandı.

Kaza saat 08.15 sıralarında Beylikdüzü'nde meydana geldi. Bir otomobille çarpışan okul servisi devrildi. Öğrenciler kaza sonucu yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevkedildi. Yaralı öğrenciler ambulansla hastaneye kaldırıldı.