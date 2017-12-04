Yol Durumu

İstanbul Yenibosna'da metrobüs kazası -1-

03 Aralık 2017, Pazar
Yenibosna Çobançeşme'de iki metrobüs çarpıştı, çok sayıda yolcu yaralandı. Kaza yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda metrobüs kuyruğu oluştu.
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