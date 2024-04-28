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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 28 Nisan 2024, 01:12 Güncelleme Tarihi: 28 Nisan 2024, 00:08

İsrail’de polisten esir yakınlarına sert müdahale!

Katil İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim’den bu yana devam eden esir protestolarında bugün polis, Netanyahu hükümetini istifaya çağıran göstericilere sert müdahalede bulundu.

Katil İsrail Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. Bölgede esir tutulan İsraillilerin aileleri ve onlara destek ermek isteyen binlerce kişi başta başkent Tel Aviv olmak üzere birçok şehirde protesto gösterileri düzenliyor. Bugün başkentte bir araya gelen İsrailliler Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetine tepki gösterdi. Ayalon Otoyolunu kapatan göstericiler, esirlerin evlerine dönmelerini talep ederken, yürüttüğü politika nedeniyle Netanyahu'yu istifaya davet etti. Begin Caddesi'nde ise polis göstericilerle çatıştı. İsrail polisi gösterinin yasadışı olduğunu belirtirken, göstericilere Kaplan Sokağı'na dönmeleri çağrısında bulundu.

Gösteride konuşan esir yakını, "Netanyahu ve Smotrich Gazze'de öldürülenlerin ve esirlerin cesetlerinin üzerine villalar inşa etmeyi planlıyor. Matan'ımın üzerine villa inşa etmek istiyorlar ama bu olmayacak" ifadelerini kullandı.

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