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İsrail’den turistlere özel terör kampı!

25 Aralık 2017, Pazartesi
Terörist İsrail, Batı Şeria’nın Gush Etzion bölgesinde bulunan “Terörle Mücadele Eden Fantastik Kamplar” adı altında terör eğitimi veriyor.
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