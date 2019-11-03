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İsrail basınından itiraf: Askerlerimiz eğlence için Filistinli gence ateş etti!

03.11.2019 16:32

Kudüs’ten gelen son dakika haberine göre, İsrail basını askerlerinin Filistinli gence eğlence için ateş ettiklerini itiraf etti. İsrail basını sosyal medyada büyük tepki gören bu alçakça olayı ‘Eğlence için ateş ettiler’ başlığı ile duyurdu.


Kudüs'ün kuzeydoğusundaki kontrol noktasında, İsrail askerlerinin silahsız bir Filistinli gence ateş ederek yaraladığı anın görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. İsrail medyası ise söz konusu olayı, 'Eğlence için ateş ettiler' başlığı ile duyurdu.

Kudüs'ün kuzeydoğusundaki al-Zaeem kontrol noktasında, İsrailli askerler Filistinli silahsız bir gence ateş açtı. İsrail'in TV kanalı 13News, söz konusu olayı 'Eğlence için ateş ettiler' başlığı ile duyurdu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İsrail askerlerinin Filistinli silahsız gence bağırdığı, gencin ise ellerini havaya kaldırarak askerlerden uzaklaştığı görüldü. Genç uzaklaştığı sırada arkasından ateş eden İsrail askerleri, sırtından vurarak yaraladı. O sırada gencin acıyla bağırdığı duyuldu.

Öte yandan, olayın yaklaşık 1,5 yıl önce yaşandığı, ancak görüntülerin yeni ortaya çıktığı belirtildi.
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