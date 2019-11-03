İsrail basınından itiraf: Askerlerimiz eğlence için Filistinli gence ateş etti! 03.11.2019 16:32

Kudüs’ten gelen son dakika haberine göre, İsrail basını askerlerinin Filistinli gence eğlence için ateş ettiklerini itiraf etti. İsrail basını sosyal medyada büyük tepki gören bu alçakça olayı ‘Eğlence için ateş ettiler’ başlığı ile duyurdu.