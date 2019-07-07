İspanya'nın Pamplona kentinde her yıl düzenlenen ve 9 gün aralıksız süren Boğa Festivali başladı. Pamplona kentinde düzenlenen festivalin ilk gününde 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı.
İspanya'daki festivalde büyük şok! Ölüler var07.07.2019 17:59
- İspanya'daki festivalde büyük şok! Ölüler var
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