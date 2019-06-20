İşçilere maaş vermeyen CHP'li Milas ilçesi Belediye Başkanı Muhammet Tokat alemlerde! 20.06.2019 14:42

Seçimler biter bitmez işçi kıyımına başlayan CHP'li belediyele işçiye zulüm etmeye devam ediyor! Birçok belediyede yapılan topluca işten çıkarma skandalından sonra şimdi de Muğla'nın Milas ilçesi Belediye Başkanı Muhammet Tokat'ın belediye işçilerine ayladır maaşlarını ödemediği halde İstanbul'da rakı sofrasında eğlendiği prtaya çıktı.

CHP'li Milas Belediyesi Başkanı Muhammet Tokat, İstanbul Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'na destek olmak amacıyla İstanbul'a geldi. Tokat'ın destek ziyareti daha çok eğlence ziyaretine dönüşünce büyük tepki çekti.

"VİCDANI RAHAT MI?"

Belediye başkanının rakı sofrasında şarkı söyleyip eğlenirken çekilen görüntülerini sosyal medyada paylaşan bir vatandaş, "Bakın Sayın Belediye Başkanımız Muhammet Tokat İstanbul seçime destek için gittim diyor ama bakın ne yapıyor. Sesi de çok güzelmiş. Vicdanı rahat mı?" diye sordu.





"ELEMANLARIN BU DURUMDA İKEN YAPMA"

Facebook'taki 'Şikayetim Var Milas' isimli sayfaya şikayetini yazan vatandaş, sözlerini şöyle sürdürdü: Belediye işçileri yaklaşık 2 aydır maaş alamıyor. Ama başkanımız alem yapıyor. İçsin içene içmeyene saygımız var. Elemanların bu durumda iken yapma be yazık!!!"











