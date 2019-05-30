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CHP’li Hatay Belediyesi milyonları nasıl israf etti?

30.05.2019 19:41

CHP’li Hatay Büyükşehir Belediyesi’nde akaryakıt ve kiralık araç ücretleri dudak uçuklatıyor. Belediye 2018'de 2 kalem için 75 milyon lira harcama yaptı.


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