CHP’li Hatay Belediyesi milyonları nasıl israf etti?

CHP’li Hatay Büyükşehir Belediyesi’nde akaryakıt ve kiralık araç ücretleri dudak uçuklatıyor. Belediye 2018'de 2 kalem için 75 milyon lira harcama yaptı.
CHP’li Hatay Büyükşehir Belediyesi’nde akaryakıt ve kiralık araç ücretleri dudak uçuklatıyor. Belediye 2018'de 2 kalem için 75 milyon lira harcama yaptı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.