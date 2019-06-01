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Bayram öncesi CHP ve HDP'den işçi kıyımı! Yüzlerce işçi kovuldu

01.06.2019 22:55

31 Mart seçimlerinde AK Parti'den, CHP ve HDP'ye geçen belediyelerde verilen sözler unutuldu. Önce sendika baskısı yapıldı sonra da sürgünler ve işten çıkarmalar başladı. Partizanlık sonucu on üç bin 459 işçi, sendikadan istifa ettirildi. 574 işçi ise bayram öncesinde işinden, aşından edildi. HAK-İŞ işçilerin yanında onlarla birlikte Bolu'dan Ankara'ya yürüyüşe hazırlanıyor.


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