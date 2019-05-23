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İrem Derici'de yeni akıma uydu! Şarkıcı İrem Derici erkek olursa...

23.05.2019 10:30

Ünlülerin yeni akımı: Cinsiyet değiştirme filtresi... Son dönemlerde hayatına aldığı kişilerle gündeme gelen şarkıcı İrem Derici de ünlülerin yeni akımı haline gelen cinsiyet değiştirme filtresini uyguladı. İşte İrem Derici'nin erkek hali...


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