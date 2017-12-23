Yol Durumu

İGA, İstanbul Yeni Havalimanı’nı 3D animasyon film ile anlattı

22 Aralık 2017, Cuma
Dünyanın sıfırdan yapılan en büyük havalimanı projesi olan İstanbul Yeni Havalimanı’nın, tamamlandığında yaşatacağı yolcu deneyimi, 3D animasyon videosu ile anlatıldı
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