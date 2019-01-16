İbrahim Tatlıses'in annesi dün tedavi gördüğü özel bir hastanede öğlen saatlerinde hayatını kaybetti. Tatıses, bugün annesi Leyla Tatlı'yı son yolculuğuna uğurladı. Dostları İbrahim Tatlıses'in acı gününde yanındaydı.Hülya Avşar, Orhan Gencebay, Gülben Ergen ve İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, Tatlıses'i bir an olsun yalnız bırakmadı...
İbrahim Tatlıses annesi Leyla Tatlı'yı son yolculuğuna uğurladı! İbrahim Tatlıses'in acı günü16 Ocak 2019, Çarşamba
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- İbrahim Tatlıses annesi Leyla Tatlı'yı son yolculuğuna uğurladı! İbrahim Tatlıses'in acı günü
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