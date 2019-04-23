İBB meclisinde 'ayrımcılık' tartışması 23.04.2019 03:58

AK Parti Grup Başkan Vekili seçilen Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi.

"Sevgi, saygı ve birlikte yönetim felsefesi çok güzel laflar ama bunları görmedik" diyerek söze giren Göksu, Büyükşehir Meclisi'nin 1. ve 2. başkan vekillerinin odalarının kapı kilitlerinin değiştirildiğini dile getirdi.

Öte yandan Mehmet Tevfik Göksu İBB Meclis Konuşmasında 'Bugün İBB Meclisi altında çalışma yapabiliyorsak bunu 15 Temmuz gecesi bu bina önünde ve Türkiye genelinde şehit olan vatandaşlarımıza borçluyuz' ifadelerini kullandı.