Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız'ın 6 saatlik ifadesi ortaya çıktı

Sanatçı Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturmada kritik detaylar netleşmeye başladı. Kızının arkadaşı Sultan Nur Ulu’nun itiraflarının ardından, Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız iki ayrı dosyada farklı sıfatlarla ifade verdi. Tuğberk 6 saat süren ifadesinde çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Annem Tuğyan'ın Kervan'la olan ilişkisine karşıydı" diyen Tuğberk, ablasının hayatındaki erkek için her şeyi yapabileceğini söyledi. Öte yandan Tuğberk, Tuğyan'ın intihar teşebbüsünde bulunduğunu da ifadesinde anlattı.